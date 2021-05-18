Габулов: не думаю, что Акинфеев закончит карьеру через сезон. У него ещё много сил

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов поделился мнением о будущем вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Открытием этого сезона можно смело назвать Илью Лантратова, который дебютировал в РПЛ вместе с не самой сильной командой. Старт сезона «Химки» полностью провалили, но потом разыгрались — отмечу, что именно вратарь своими действиями принёс им очень много очков.



Слухи о переходе Лантратова в ЦСКА? Давайте дождёмся официальной информации. Думаю, Игорь Акинфеев не закончит карьеру по окончании следующего сезона. Конечно, может произойти всякое. Но, исходя из общения с Игорем и анализа его матчей, я могу сделать вывод, что у капитана ЦСКА ещё много сил и физических возможностей, чтобы играть дальше», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.