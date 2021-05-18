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Даниэл Карвальо: если Газзаев работает, как в ЦСКА, то в России появился отличный политик

Даниэл Карвальо: если Газзаев работает, как в ЦСКА, то в России появился отличный политик
Футбол / РПЛ 0

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о том, что бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев решил уйти в политику.

«На самом деле, люди из спорта часто идут в политику, взять хотя бы Бразилию. Я тут одно могу сказать: если Газзаев работает так же, как и в ЦСКА, относится к этому серьёзно, то в России появился отличный политик. Он всегда хорошо к нам относился, пытался сделать всё, чтобы нам помочь. Если всё то же самое он делает в качестве политика, России с ним повезло», — приводит слова Карвальо Sport24.

Последним местом работы Газзаева в качестве тренера была «Алания», которую он покинул в 2013 году. Впоследствии специалист стал депутатом Государственной думы.

Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев бразилец дважды стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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