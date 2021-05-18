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«Ахмат» хочет сохранить в команде игроков «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

«Ахмат» хочет сохранить в команде игроков «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
Павел Левкович
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что грозненский клуб хочет сохранить игроков «Спартака» Георгия Мелкадзе и Артёма Тимофеева, выступавших за команду на правах аренды.

«О пожеланиях со стороны «Ахмата» Тимофеев и Мелкадзе в курсе. Всё решится после того, как ребята переговорят с руководством «Спартака», а потом будем общаться. Они хотят остаться в «Спартаке», а о наших пожеланиях, повторюсь, они в курсе. Большого секрета в наших пожеланиях нет.

Мы тоже общались со «Спартаком» и решили переговорить по окончании сезона. РПЛ закончилась и все вроде как выдохнули, но пока никаких контактов не было с ними», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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