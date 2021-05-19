Сульшер вступился за футболистов «МЮ», вынесших палестинский флаг после матча АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поведение своих футболистов, вынесших палестинский флаг по окончании матча 37-го тура с «Фулхэмом» (1:1).
«У нас есть игроки с разными историями, представляющие разные культуры, из разных стран. Думаю, нужно уважать их взгляды, даже если они отличаются от чьих-то ещё», — приводит слова Сульшера BBC.
Видео выноса флага Палестины после матча «МЮ» — «Фулхэм»
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c момента начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.
«Манчестер Юнайтед» в 37 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (28) идёт на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.
- 19 мая 2021
-
02:24
-
02:07
-
01:37
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:25
-
00:20
-
00:13
- 18 мая 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:19
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:55
-
22:27
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30