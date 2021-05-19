Сульшер вступился за футболистов «МЮ», вынесших палестинский флаг после матча АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поведение своих футболистов, вынесших палестинский флаг по окончании матча 37-го тура с «Фулхэмом» (1:1).



«У нас есть игроки с разными историями, представляющие разные культуры, из разных стран. Думаю, нужно уважать их взгляды, даже если они отличаются от чьих-то ещё», — приводит слова Сульшера BBC.

Видео выноса флага Палестины после матча «МЮ» — «Фулхэм»

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c момента начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

«Манчестер Юнайтед» в 37 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (28) идёт на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.