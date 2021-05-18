Сенников: обидно расставаться со стадионом «Локомотива». Не вижу причин для переезда

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем стадиона «РЖД Арена».

«Мне как бывшему игроку «Локомотива» обидно расставаться с «РЖД Ареной», с ней очень многое связано. Я просто не вижу причин для переезда. Это, наверное, какие-то коммерческие дела, хотят что-то построить — вокзал, по-моему. Ещё год назад шла речь о реконструкции стадиона. Возможно, было посчитано, что она будет очень затратной для РЖД, и решили как-то по-другому выйти из ситуации. Черкизово — дом «Локомотива», и переезжать в «Лужники», которые с клубом никак не связаны, — очень обидно. Многие болельщики поддерживают команду по территориальному принципу. Гольяново, Измайлово, Черкизово, Преображенская площадь — там многие болеют за «Локо». «Лужники» — красивый стадион, но не знаю, как болельщики туда пойдут, смогут ли заполнить трибуны. На «Локомотиве» всегда гармонично смотрелось, когда собиралось даже полстадиона, а что будет в «Лужниках» — неизвестно. Одно дело, если бы туда переехал «Спартак» со своей армией болельщиков, но у «Локомотива» 80 тысяч вряд ли будет собираться.



Обидно, что так всё происходит. Вообще не представляю, как это всё будет. Конечно, РЖД — богатая компания, может себе позволить. Баковка — тоже историческое место, земля там давно локомотивская. Очень жалко расставаться мне как футболисту. Новое поколение игроков этого не почувствует, но нам будет обидно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.