Гвардиола: мы выиграли АПЛ на поле, а не в закулисной борьбе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных в матче 37-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:3).



«Поздравляю «Брайтон» и его болельщиков. Я не видел повтора момента с красной карточкой Канселу, но самое приятное, что мы сделали в этом сезоне, — выиграли английскую Премьер-лигу на поле, а не в закулисной борьбе.



Фил Фоден забил потрясающий гол. Это было очень хорошо. Но вскоре после этого мы пропустили первый гол в матче и дали шанс сопернику.



Я не судья и поэтому не могу комментировать правильность или неправильность этого решения арбитра. То, что я сказал моему коллеге Грэму Поттеру после финального свистка, является конфиденциальным. Не хочу сейчас говорить об этом», — цитирует Гвардиолу BBC.

Видео удаления футболиста «Ман Сити» уже на 10-й минуте матча с «Брайтоном»:

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) располагаются на 17-м месте.