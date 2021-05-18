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«А не сняться ли нам с чемпионата?» «Твиттер» ЦСКА — о балансе судейских ошибок

«А не сняться ли нам с чемпионата?» «Твиттер» ЦСКА — о балансе судейских ошибок
Максим Хрущ
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Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на статистику, согласно которой у армейского клуба худший баланс судейских ошибок в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2020/2021. В пользу ЦСКА арбитры ошиблись лишь однажды, а в пользу соперников армейцев было допущено семь ошибок.

«А не сняться ли нам с чемпионата?» — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, по ходу сезона о желании сняться с чемпионата говорил владелец «Спартака» Леонид Федун, который был недоволен судейскими ошибками в пользу соперников.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. «Рубин» и «Сочи» попали в квалификационные раунды Лиги конференций.

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