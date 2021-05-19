«Челси» одержал важную победу над «Лестер Сити» (2:1) в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Однако в этом матче нападающий «лисов» Келечи Ихеаначо стал автором уникального статистического достижения для игрока АПЛ.
По информации Opta Sport, 24-летний нигериец, забивший сегодня единственный мяч «Лестера» в матче, стал первым футболистом в истории АПЛ, отличавшимся во все семь дней недели в течение одного сезона.
Видео гола Келечи Ихеаначо в ворота «Челси»
В нынешнем сезоне АПЛ Келечи Ихеаначо забил 12 мячей.
«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.
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