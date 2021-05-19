Президент «Атлетико»: надеюсь, Гризманн вернётся к нам

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна, в настоящее время выступающего за «Барселону».



«Любой клуб был бы в восторге, если бы заполучил Гризманна. Это потрясающий футболист. Надеюсь, что Антуан вернётся к нам, но не думаю, что «Барселона» хочет его продать. Он элитный игрок, который провёл здесь невероятные несколько сезонов», — цитирует Сересо Marca со ссылкой на El Larguero.



Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год, после чего перешёл в «Барселону» за € 120 млн. В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард провёл 35 матчей в Примере, забил 12 голов (один — с пенальти) и отдал семь результативных передач.

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