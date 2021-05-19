Червиченко: Гулиеву говорили не возвращаться в «Спартак». В итоге увидели деградацию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о проблемах полузащитника Аяза Гулиева. Ранее стало известно, что игрок, недавно расторгнувший контракт со «Спартаком», с лета прошлого года восстанавливался от тяжёлой болезни лёгких.

«Это будет не первая реанимация Гулиева. Думаю, что вторая тоже получится. Атмосфера разная. Вспомните, сколько ребят, которые по разным причинам не могут себя показать в «Спартаке», приходили в «Ростов» и становились ключевыми. Это же было и с Ананидзе, которому говорили, что не нужно возвращаться в «Спартак». Для него понятно чем закончилось. В принципе, это же говорили и Гулиеву, который практически стал любимчиком ростовской публики, но ушёл в «Спартак». Вот мы и увидели такую футбольную деградацию.

Сейчас Карпину придётся реанимировать его, но в «Ростове» работают профессионалы, и они быстро восстановят Гулиева: как в плане здоровья, так и в игровом. Аяз, как и любой парень с Кавказа, целеустремлённый, неуступчивый, злой в хорошем смысле слова. Думаю, он хорошо начнёт проявлять себя с самого начала следующего сезона», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».