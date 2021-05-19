Невероятный срез в собственные ворота в матче «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Видео

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне принимает бирмингемскую «Астон Виллу». Идёт 30-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Гости отыгрались на 20-й минуте. Простой навес полузащитника «львов» Марвелоуза Накамбы с фланга в штрафную закончился курьёзным автоголом — защитник «шпор» Серхио Регилон подставил ногу, чтобы прервать эту подачу, но мяч по замысловатой траектории влетел в угол собственных ворот. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис в пряжке попытался выловить мяч, но спасти свою команду не сумел.

Видео курьёзного автогола Серхио Регилона

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бирмингемцы (49) — на 11-м месте.