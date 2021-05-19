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Алиев: не уважаю Луческу, но Суркис, наверное, всё правильно сделал

Алиев: не уважаю Луческу, но Суркис, наверное, всё правильно сделал
Алексей Ласнов
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Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал завоевание командой под руководством Мирчи Луческу чемпионства.

«Долго ждали, пять лет ждали — и «Динамо» всё-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. «Шахтёр» был слабым, но и «Динамо» — сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович Суркис всё правильно сделал, пригласив его. Моё мнение остается прежним. Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош. Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком «Динамо». Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он ни был, он сделал команду и стал чемпионом», — цитирует Алиева Footballua.tv.

Луческу возглавил киевское «Динамо» в 2020 году. Под руководством румынского специалиста киевляне выиграли чемпионат Украины и завоевали Суперкубок страны.

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