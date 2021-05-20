Кьеза — о победе в финале Кубка Италии: «Ювентус» сделал то, что обычно делает «Аталанта»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу туринцев в финальном матче Кубка Италии с «Аталантой» (2:1). Напомним, форвард стал автором победного гола «Ювентуса».



«Это был напряжённый финал, нам стоит отдать должное «Аталанте» — они достойно играли. Но «Ювентус» снова доказал, что опыт имеет значение. Мы жаждали этой победы. Мы сделали то, что обычно делает «Аталанта». Они часто взвинчивают темп игры во втором тайме, но в этот раз это сделали мы.



Что касается возвращения болельщиков на поле, мы невероятно счастливы, что можем разделить этот момент с людьми, которые нас поддерживают. Но не стоит забывать про безопасность», — приводит слова Кьезы Rai Sport.



«Ювентус» завоевал трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

Новость по теме «Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком и завоевал Кубок Италии