Конте оштрафовали за средний палец, показанный руководству «Ювентуса»

«Интер» и его главный тренер Антонио Конте были наказаны за жест специалиста во время матча Кубка Италии с «Ювентусом», сообщает Football Italia. Клуб и тренер оштрафованы на € 2 тыс.
После первого тайма ответного полуфинального матча Конте показал в сторону трибун средний палец. Как сообщала La Gazzetta dello Sport, этот жест был адресован руководству туринского клуба.
Ответный полуфинальный матч завершился со счётом 0:0. Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали бьянконери — 2:1. На гол аргентинского нападающего нерадзурри Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.
Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло обыграли «Аталанту» (2:1).
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