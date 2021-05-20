Конте оштрафовали за средний палец, показанный руководству «Ювентуса»

«Интер» и его главный тренер Антонио Конте были наказаны за жест специалиста во время матча Кубка Италии с «Ювентусом», сообщает Football Italia. Клуб и тренер оштрафованы на € 2 тыс.

После первого тайма ответного полуфинального матча Конте показал в сторону трибун средний палец. Как сообщала La Gazzetta dello Sport, этот жест был адресован руководству туринского клуба.



Ответный полуфинальный матч завершился со счётом 0:0. Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали бьянконери — 2:1. На гол аргентинского нападающего нерадзурри Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.



Туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло обыграли «Аталанту» (2:1).