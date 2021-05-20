Кьеллини: мы отдали сердце и душу за Пирло, но решения принимает руководство «Ювентуса»

36-летний итальянский защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил мнение о различных слухах о возможном увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера.
«При всём уважении, мы все отдали своё сердце и душу за Андреа Пирло, но все решения относительно его будущего зависят лишь от руководства «Ювентуса». Мы отдали все силы за Маурицио Сарри, и в прошлом году за Аллегри, несправедливо говорить, что футболисты «Юве» не работали так усердно с разными тренерами.
Конечно, мы хорошо ладим с Пирло и хотим продолжать с ним работать», — цитирует Кьеллини Football Italia.
Ранее появилась информация, согласно которой руководство туринского клуба намерено отправить Пирло в отставку, даже если он выведет команду в Лигу чемпионов. Напомним, Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри.
Туринский «Ювентус» накануне завоевал Кубок Италии в 14-й раз в своей истории (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).
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