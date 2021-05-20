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«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по Тимофееву и Мелкадзе

«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по Тимофееву и Мелкадзе
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что клуб ведёт переговоры со «Спартаком» по полузащитнику Артёму Тимофееву и нападающему Георгию Мелкадзе.

«Тимофеев и Мелкадзе? Клуб ведёт переговоры со «Спартаком», мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты. У нас они были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды.

Будущее Исмаэла? У него закончился контракт, его не устроили условия, которые мы ему предложили. Сейчас он покинул Грозный, но будем надеяться, что шансы у нас ещё остались», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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