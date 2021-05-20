Общее собрание РПЛ состоится 24 мая

Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 24 мая, сообщает пресс-служба турнира. В повестку заседания включены девять тем.



1. Утверждение итогов сезона РПЛ сезона-2020/2021.

2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в РПЛ сезона-2021/2022 по итогам чемпионата-2020/21.

3. Рассмотрение заявлений АО «ПФК «Крылья Советов» и АНО «ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».

4. Рассмотрение Регламента РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон-2021/2022.

5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.

6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021.

7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.

8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезон-2021/2022.

9. Разное.