Общее собрание РПЛ состоится 24 мая

Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 24 мая, сообщает пресс-служба турнира. В повестку заседания включены девять тем.
1. Утверждение итогов сезона РПЛ сезона-2020/2021.
2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в РПЛ сезона-2021/2022 по итогам чемпионата-2020/21.
3. Рассмотрение заявлений АО «ПФК «Крылья Советов» и АНО «ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».
4. Рассмотрение Регламента РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон-2021/2022.
5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.
6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021.
7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.
8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезон-2021/2022.
9. Разное.
- 20 мая 2021
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