Прощай, сезон РПЛ. Кроме скандалов и вспомнить почти нечего

Наконец-то сезон РПЛ закончился. Правда, хочется выдохнуть и поскорее его забыть. Всё сразу пошло не так: после первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии клуба с чемпионата из-за ошибок судей в матче с «Сочи». И понеслась. Следом в похожем стиле высказались в «Уфе», а после критиковать судей стало обычным делом для всех – футболистов, тренеров, экспертов и болельщиков.

С судейскими скандалами мы прожили все эти месяцы – спокойные туры можно пересчитать по пальцам одной руки. VAR проводил линию офсайда по Дзюбе так, как им хотелось, РФС фотошопил руку полузащитнику «Спартака» Мозесу (да, это был кубковый матч, но он имеет отношение к сезону), «Краснодар» обвинял судей в том, что те подарили «Спартаку» «победу на блюдечке». И это только скандалы в матчах с топ-клубами: а можно припомнить игры «Ротора» с «Уфой», «Химок» с «Ростовом», «Ротора» с «Ахматом»… В РФС при этом отстраняли судей Казарцева, Левникова и Васильева, отправляли арбитров на полиграф, а Вилкова вообще отлучили от футбола.

И если бы дело было только в судьях. Отстранения тех же Вилкова и Васильева позволяют надеяться, что от некачественного судейства в России всё же хотят очиститься. Но очищаться нужно не только от судейских скандалов.

Как можно было допустить такой позор с «Тамбовом»? Мало того, что клуб в принципе выступал в РПЛ без своего стадиона и катался по России, как кочевник, так ещё и деньги там кончились посереди сезона. Клуб выручили, всей лигой сбросились игроками. И что, спасли репутацию? Нет – получили мутные дела со ставками, отстранения футболистов и 36 голов в ворота команды за 11 матчей. История с «Тамбовом» – вообще главный скандал сезона, про который сейчас почему-то почти забыли. А надо бы помнить — чтобы такое больше не повторилось.

Что ещё? Конечно, скандал в Сочи, где поссорились главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и тренер местного клуба Бородин. А ещё ситуация с судейскими на стадионе «Локо», заходы в которую местного начальника команды Сухины обсуждали несколько туров. Добавили негатива в сборной – скандальное интервью с Черчесовым про «золотой актив» взорвало прошлый ноябрь.

Скандалы окружали и клубы – увольнение Газизова из «Спартака» после 153 дней работы, вечные травмы Александра Кокорина перед важными матчами, какие-то разборки в ЦСКА и увольнение Гончаренко, протесты фанатов «Локомотива». Не забывали гранды ссориться и между собой – например, после дерби «Спартак» – ЦСКА.

Вот тут бы вспомнить о футболе, но интриги и каких-то крутых матчей мы почти не увидели. Спасибо за эмоциональные игры с большим количеством голов, но про качество игры все почему-то забыли. Зато коллективный позор наших клубов в еврокубках запомнится надолго – «Ростов» и «Динамо» сразу вылетели от откровенных аутсайдеров, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах – наш чемпионат просто пробил дно.

Как подобает любой закольцованной истории, завершили сезон тоже скандалом. И речь сейчас не об «Оренбурге», который несколько дней возмущался из-за своего недопуска в РПЛ. Матчи последнего тура должны были начаться одновременно, но игру «Арсенала» и «Уфы» перенесли на два часа из-за жары. Соперники заканчивали игру, зная результат матча своего прямого конкурента за место в лиге – «Ротора». И волгоградцы прописки в элите в итоге лишились. А дальше были обвинения от «Ротора», слова про лигу приколов и предположения в сговоре. Всё, как мы любим. Или нет?



P.S. Сезон с таким количеством скандалов сейчас и вспомнить сложно. Но надежда на светлое будущее всё равно есть. Об этом мы тоже обязательно напишем.