Сафонов назвал игроком сезона в РПЛ другого вратаря, Шунин выбрал Дзюбу

Капитаны команд Российской Премьер-Лиги приняли участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата в завершившемся сезоне-2020/2021.



Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поставил на первое место своего коллегу по амплуа из «Рубина» Юрия Дюпина. В тройку лучших он также включил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и своего одноклубника, форварда Маркуса Берга.



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 чемпионом России третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Спартак», благодаря этому вышедший в квалификацию Лиги чемпионов. На третьей строчке финишировал ещё один столичный клуб — «Локомотив». «Краснодар» занял лишь 10-е место и остался без путёвки в еврокубки на следующий сезон.