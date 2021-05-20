Григорян: «Алания» прошла бы «Уфу» в «стыках». Владикавказцы морально сильнее

Футбольный тренер Александр Григорян прокомментировал отмену стыковых матчей между РПЛ и ПФЛ.
«Когда я работал в «Тамбове», то в первые месяцы реально верил, что стадион там будет перестроен. И что? Представляете, какой это был обман! Да, во Владикавказе ведутся работы, но после произошедшего в Тамбове нет гарантий, что стройку не заморозят. Понимаю: во Владикавказе страшная обида! Более того, уверен, что «Алания» прошла бы «стыки»!
Прошла бы! Я опытный тренер и знаю, о чем говорю. Не беру даже уровень мастерства игроков: в таких матчах не это главное. Владикавказцы морально сильнее. «Алания» — не просто команда, это семья. Наш «Атлетик» (Бильбао)! Почти все ребята — местные. Замечательный тренер, замечательный коллектив. В основе всего — традиции и большая идея. В следующем году они однозначно будут бороться за выход в Премьер-Лигу. Но пока всем надо успокоиться. Сначала пусть построят стадион. А команда у них готова», — цитирует Григоряна Sportbox.ru.
- 20 мая 2021
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