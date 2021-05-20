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Деннис Бергкамп поделился мнением о возможной смене владельца лондонского «Арсенала»

Деннис Бергкамп поделился мнением о возможной смене владельца лондонского «Арсенала»
Никита Сербаков
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Легендарный футболист лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп рассказал о своём знакомстве с гендиректором и основателем музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэлем Эком, пытающимся приобрести контрольный пакет акций «канониров».

«Даниэль был обеспокоен тем, что происходит в «Арсенале», а их участие в так называемой Европейской Суперлиге стало для него последней каплей. Эк не будет обращаться с «Арсеналом» как с игрушкой. Он настоящий фанат и хочет, чтобы болельщики имели весомое слово при управлении клубом. Он понимает, что проблемы «Арсенала» нельзя решить, просто влив деньги в клуб или уволив главного тренера.

Возвращение «канониров» на вершину английского, а затем и европейского футбола займёт некоторое время и может быть достигнуто только путём реструктуризации клуба таким образом, чтобы он был сосредоточен на спортивных, а не на деловых принципах на всех уровнях руководства.

Возможное приобретение Эком «Арсенала» имеет решающее значение для клуба, потому что у команды может появиться владелец, который понимает, что клубом нельзя управлять как обычной компанией. Его предложение о поглощении мотивировано исключительно построением лучшего будущего для «Арсенала», — приводит слова Бергкампа Sky Sports.

Даниэль Эк впервые выразил заинтересованность в покупке «Арсенала» 20 апреля, после того как болельщики клуба протестовали у стадиона «Эмирейтс» против владельца Стэна Кронке и его участия в провалившейся идее Европейской Суперлиги.

Деннис Бергкамп с 1995 по 2006 год выступал за «Арсенал», став трёхкратным чемпионом Англии.

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