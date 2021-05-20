«Не надо строить догадки по «Инстаграму». Александр Кержаков — о приезде в Нижний Новгород

Бывший футболист сборной России и экс-наставник «Томи» Александр Кержаков прокомментировал опубликованное в «Инстаграме» фото стадиона в Нижнем Новгороде.



«Выложил фотографию стадиона — и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу. Не надо строить догадки по моему «инстаграму». Ничего не поменялось с того момента, когда я давал комментарий по этой теме», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Кержаков выложил в раздел «сториз» в «Инстаграме» фотографию стадиона «Нижний Новгород», на котором выступает одноимённый клуб.

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что Александр Кержаков является одним из кандидатом на пост главного тренера нижегородской команды. Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.



В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.