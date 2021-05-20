В «Нижнем Новгороде» отреагировали на приезд Кержакова. Он кандидат на пост тренера

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на приезд в город бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова, который может стать главным тренером нижегородской команды.

«На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан.

Александр Кержаков прибыл в Нижний Новгород и выставил фотографию стадиона? Не могу комментировать действия человека, который никак не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу», — сказал Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.

В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» набрал в 42 турах 88 очков, одержав 27 побед, потерпев восемь поражений и семь раз сыграв вничью.