FourFourTwo оценил шансы сборной России на Евро-2020 и определил лучшего игрока команды

Журнал FourFourTwo оценил шансы сборной России на предстоящем европейском турнире, а также назвал лучшего игрока в текущем составе.



По мнению сайта, фанатам не стоит надеяться на многое. Сборная России исторически неудачно выступает на данном турнире, ведь национальная команда трижды не выходила из группы: в 1996, 2004 и 2012 годах. Лишь 13 лет назад, в 2008 году, России удалось дойти до полуфинала турнира.



Перенос турнира также не пойдёт на пользу сборной. Основа национальной команды, в том числе 37-летний Жирков, постарела, а молодое поколение не проявило себя за прошедший год. Трансферы звёзд за границу пока что не сработали. Александр Головин, за исключением редких «вспышек», не смог закрепиться в «Монако». Аналогичное может быть сказано про Алексея Миранчука, который «греет» лавку «Аталанты». Далеру Кузяеву и Роману Зобнину стоит попытать счастья, перейдя в зарубежный клуб. Однако такие переходы российских звёзд пока не приводят к успеху.



Портал считает, что фанаты сборной воспринимают команду в качестве объединения средних игроков. Вероятно, в том числе по причине разгромного поражения со счётом 0:5 в последнем матче в 2020 году со сборной Сербии.



Лучшим игроком нынешней сборной сайт считает Александра Головина. Футболиста оценили как от природы быстрого игрока, скорость мысли которого позволяет ему стремительно преодолевать оборону противника. А его способность играть обеими ногами означает, что его движения могут быть непредсказуемыми. Сыграв 36 раз за свою страну, Головин забил пять мячей, в том числе на ЧМ-2018.



Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.