Григорян: лесбиянство в женском футболе вполне естественно

Футбольный тренер Александр Григорян, работавший в клубах Российской Премьер-Лиги и в ряде женских команд, высказался о сексуальных меньшинствах в футболе.
«В женском футболе много лесбиянок? А насчет мужского футбола, думаете, у всех ориентация правильная?
Дело не в том, что можно выбрить себе всё, что можно, — эпиляцию сделать. На мой взгляд, ориентация не имеет абсолютно никакого значения. Имеет значение — ты мужчина или не мужчина? Неужели правда думаете, что среди геев (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), как их называют, нет храбрых и достойных людей?
Так же среди ребят нормальной ориентации есть те, кого можно назвать этим словом по своему содержанию, не по ориентации.
Мне говорят, что в женском футболе много лесбиянок. А в чём проблема? Этот вопрос вообще никого не должен волновать. Нет дыма без огня, но это не имеет никакого значения.
Конкретно мои наблюдения насчёт девушек-лесбиянок, занимающихся футболом: на мой взгляд, они более одержимы футболом. Большая степень одержимости, может, доходящая до какой-то критической.
Как воспринимается лесбиянство в женских командах? В женских игровых видах спорта это абсолютно естественно. Как, собственно, и лесбиянство вообще. Многие о нём узнают больше через игровые виды спорта. Но что они о нём знают в реальной жизни?» — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Футбольный Хейт».
- 20 мая 2021
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