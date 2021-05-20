Григорян: лесбиянство в женском футболе вполне естественно

Футбольный тренер Александр Григорян, работавший в клубах Российской Премьер-Лиги и в ряде женских команд, высказался о сексуальных меньшинствах в футболе.

«В женском футболе много лесбиянок? А насчет мужского футбола, думаете, у всех ориентация правильная?

Дело не в том, что можно выбрить себе всё, что можно, — эпиляцию сделать. На мой взгляд, ориентация не имеет абсолютно никакого значения. Имеет значение — ты мужчина или не мужчина? Неужели правда думаете, что среди геев (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), как их называют, нет храбрых и достойных людей?

Так же среди ребят нормальной ориентации есть те, кого можно назвать этим словом по своему содержанию, не по ориентации.

Мне говорят, что в женском футболе много лесбиянок. А в чём проблема? Этот вопрос вообще никого не должен волновать. Нет дыма без огня, но это не имеет никакого значения.

Конкретно мои наблюдения насчёт девушек-лесбиянок, занимающихся футболом: на мой взгляд, они более одержимы футболом. Большая степень одержимости, может, доходящая до какой-то критической.

Как воспринимается лесбиянство в женских командах? В женских игровых видах спорта это абсолютно естественно. Как, собственно, и лесбиянство вообще. Многие о нём узнают больше через игровые виды спорта. Но что они о нём знают в реальной жизни?» — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Футбольный Хейт».