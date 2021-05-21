«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана, сообщает пресс-служба клуба.



Новый комплект формы посвящён проблеме загрязнения окружающей среды, в том числе океанов. Он на 50 процентов выполнен из переработанного пластика, что лишний раз доказывает возможность дальнейшего использования мусора, который ежедневно выбрасывается в природу. Комплект выполнен в ярких голубых цветах (с оранжевыми полосками на плечах). Впервые «Интер» выйдет в обновлённой форме 30 мая на матч с «Ди-Си Юнайтед».

Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров. Также клуб сотрудничал с довольно известным фотографом Джейсоном Вашингтоном, специализирующимся на съёмках под водой.