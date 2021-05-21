«Лион» показал домашнюю и гостевую формы на следующий сезон

«Лион» на своём официальном сайте опубликовал фотографии игровой формы, в которой команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.
Домашний комплект традиционно выполнен в белом цвете, а на футболке присутствует вертикальная красно-белая полоса. У гостевой формы футболка сделана красной с синими вставками и узором. Техническим спонсором французского клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Лион»
Фото: Официальный сайт ФК «Лион»
За тур до конца сезона «Лион», набрав 76 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда уже обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, однако по-прежнему претендует на выход в Лигу чемпионов. Замыкающий тройку лидеров «Монако» опережает «Лион» лишь на одно очко. В заключительном, 38-м туре Лиги 1 «Лион» примет «Ниццу». Матч состоится 23 мая.
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