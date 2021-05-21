Тренер сборной России: нам бы еще пару таких, как Головин. Таких, как он, видно сразу

Тренером сборной России по физподготовке Владимир Паников рассказал об особенной манере бега полузащитника Александра Головина и подходах к поиску молодых игроков.
«Были два подхода: найти в детско-юношеском футболе быстрых игроков и сделать их умными или из умных быстрых. Истина посередине. Последние исследования показали: можно увеличить скоростно-силовые показатели до 15 процентов. Даже если ты изначально медленный, можешь играть в РПЛ. Но большинство россиян так и остаются на уровне ФНЛ. Вспыхивают такие в РПЛ на несколько месяцев, а потом пропадают.
Возьмем Головина. Таких, как он, вижу сразу, по особенному бегу. Не легкоатлетический, семенящий — благодаря ему успевает оценить, качнуть вправо-влево. Такого не сделаешь на длинном шаге.
Не в упрек никому, но вот бы нам несколько таких, как Головин. Мы с Гранеро работали ещё в ЦСКА с Акинфеевым, Игнашевичем и Березуцкими. Целая линия защита и для сборной, и для клуба из года в год знают свою подготовку. Готовы, сыграны, показатели знакомы тренерам. Сейчас есть проблемы с такой целостностью», — цитирует Паникова Sport24.
- 21 мая 2021
-
15:14
-
15:01
-
14:38
-
14:21
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:53
-
13:47
-
13:31
-
13:27
-
13:12
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
12:03
-
11:51
-
11:46
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:18
-
11:16
-
11:00
-
10:53
-
10:43
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
10:19