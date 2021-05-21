Тренер сборной России: нам бы еще пару таких, как Головин. Таких, как он, видно сразу

Тренером сборной России по физподготовке Владимир Паников рассказал об особенной манере бега полузащитника Александра Головина и подходах к поиску молодых игроков.



«Были два подхода: найти в детско-юношеском футболе быстрых игроков и сделать их умными или из умных быстрых. Истина посередине. Последние исследования показали: можно увеличить скоростно-силовые показатели до 15 процентов. Даже если ты изначально медленный, можешь играть в РПЛ. Но большинство россиян так и остаются на уровне ФНЛ. Вспыхивают такие в РПЛ на несколько месяцев, а потом пропадают.



Возьмем Головина. Таких, как он, вижу сразу, по особенному бегу. Не легкоатлетический, семенящий — благодаря ему успевает оценить, качнуть вправо-влево. Такого не сделаешь на длинном шаге.



Не в упрек никому, но вот бы нам несколько таких, как Головин. Мы с Гранеро работали ещё в ЦСКА с Акинфеевым, Игнашевичем и Березуцкими. Целая линия защита и для сборной, и для клуба из года в год знают свою подготовку. Готовы, сыграны, показатели знакомы тренерам. Сейчас есть проблемы с такой целостностью», — цитирует Паникова Sport24.

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