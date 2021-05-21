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Раньери заявил, что покинет «Сампдорию» по окончании сезона

Раньери заявил, что покинет «Сампдорию» по окончании сезона
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери заявил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/2021.

«Я уже сказал команде, что не останусь еще на сезон. Нет подходящих условий, чтобы остаться. Хочу поблагодарить болельщиков. Надеюсь, я понравился им как наставник. Я хочу поблагодарить всех. Игроки были великолепны. Особенно в такой момент, как локдаун, в конце которого мы сохранили место в Серии A. В этом году мы бились, провели много хороших матчей, несколько плохих, но это футбол. Я хочу от всего сердца поблагодарить своих футболистов», — цитирует Раньери Football Italia.

Ранее стало известно, что Клаудио Раньери может занять пост главного тренера «Фиорентины». Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини попрощался с клубом, который покинет после заключительного тура розыгрыша чемпионата Италии сезона-2020/2021.

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