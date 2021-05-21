Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о продлении контракта с Николичем

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объявил о продлении контракта с главным тренером Марко Николичем.



«Хочу сообщить радостную новость. У нас сегодня состоялось подписание контракта с главным тренером – Марко Николич заключил контракт с «Локомотивом» на три года. Здесь важный момент, поскольку в некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась иная информация, поэтому сообщаю вам из первых уст. Мы очень рады и благодарны за работу Марко в его первом сезоне в «Локомотиве». Сезон был непростым, результаты вы знаете. Поздравляю вас с Кубком!» — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».

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