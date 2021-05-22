Полузащитник «Динамо» Грулёв рассказал, как изменился клуб с приходом Шварца и Воронина

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв рассказал, как изменился клуб с приходом главного тренера Сандро Шварца и его помощника Андрея Воронина.
«Я могу играть в атаке на разных позициях: и слева, и справа, и в центре. На фланге более интенсивная игра. В центре — больше рывков. У каждой позиции своя специфика, поэтому требуется немного времени для адаптации.
Воронин даёт много советов по расположению на поле, по принятию решений. Говорит, в каких ситуациях надо наносить удар, как правильнее открываться при простреле. Я учусь, прислушиваюсь, мне надо прибавлять во многих аспектах.
Тренировки с приходом Шварца стали более интенсивными. Тренер требует более быстрого переключения при потере мяча, то есть лучше действовать в контрпрессинге. Наша игра стала более агрессивной. Мы лучше понимаем идеи тренера и стали более организованной командой», — цитирует Грулёва VTBRussia.
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