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Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии

Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии
Сергей Сорокин
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан» из Калькутты, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы очень рады назначить Андрея Чернышова на должность главного тренера и считаем, что у него есть всё необходимое, чтобы принести успех нашему клубу. Наряду с его опытом тренерской работы на высшем уровне в различных лигах и странах, Чернышов также обладает подтверждённым опытом в поиске и воспитании молодёжи. Поощрение подающих надежды индийских талантов — одна из наших первоочередных задач, и Чернышов идеально подходит в этом отношении», — сказал Даниш Икбал, исполняющий обязанности генерального секретаря клуба.

«Мохаммедан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Индии. В сезоне-2020/2021 команда заняла четвёртое место в турнирной таблице.

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