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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» благодаря дублю Холанда

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» благодаря дублю Холанда
Артур Иванов
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В заключительном, 34-м туре, немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Байер». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Началась игра в 16:30 по московскому времени.

Уже на 5-й минуте форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счёт, поразив ворота мощным ударом из штрафной площади. На 51-й минуте Марко Ройс удвоил преимущество дортмундской команды, отличившись со штрафного удара. Главный арбитр встречи решил проконсультироваться с системой VAR на предмет возможного офсайда, после проверки гол был засчитан. На 84-й минуте Холанд оформил дубль, воспользовавшись ошибкой защиты. На 90-й минуте полузащитник «Байера» Ларс Бендер отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 3:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. Ассистенты: Гюдо Клефе и Маркус Зинн. Резервный судья: Свен Яблонски.

Таким образом, «Боруссия» Дортмунд заняла 3-е место, набрав 64 очка. «Байер» — 6-е место, набрав 52 очка.

Результаты параллельных встреч:
«Бавария» — «Аугсбург» 5:2.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Фрайбург» 3:1.
«Кёльн» — «Шальке» 1:0.
«Хоффенхайм» — «Герта» 2:1.
«Штутгарт» — «Арминия» 0:2.
«Унион» — «Лейпциг» 2:1.
«Вольфсбург» — «Майнц» 2:3.
«Вердер» — «Боруссия» М. 2:4.

Германия - Бундеслига. 34-й тур
22 мая 2021, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Холанд – 5'   2:0 Ройс – 51'   3:0 Холанд – 84'   3:1 Бендер – 89' (пен)
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