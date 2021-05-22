Дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» благодаря дублю Холанда

В заключительном, 34-м туре, немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Байер». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Началась игра в 16:30 по московскому времени.
Уже на 5-й минуте форвард хозяев Эрлинг Холанд открыл счёт, поразив ворота мощным ударом из штрафной площади. На 51-й минуте Марко Ройс удвоил преимущество дортмундской команды, отличившись со штрафного удара. Главный арбитр встречи решил проконсультироваться с системой VAR на предмет возможного офсайда, после проверки гол был засчитан. На 84-й минуте Холанд оформил дубль, воспользовавшись ошибкой защиты. На 90-й минуте полузащитник «Байера» Ларс Бендер отыграл один мяч, реализовав пенальти.
Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» 3:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. Ассистенты: Гюдо Клефе и Маркус Зинн. Резервный судья: Свен Яблонски.
Таким образом, «Боруссия» Дортмунд заняла 3-е место, набрав 64 очка. «Байер» — 6-е место, набрав 52 очка.
Результаты параллельных встреч:
«Бавария» — «Аугсбург» 5:2.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Фрайбург» 3:1.
«Кёльн» — «Шальке» 1:0.
«Хоффенхайм» — «Герта» 2:1.
«Штутгарт» — «Арминия» 0:2.
«Унион» — «Лейпциг» 2:1.
«Вольфсбург» — «Майнц» 2:3.
«Вердер» — «Боруссия» М. 2:4.
- 22 мая 2021
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