Полузащитник «Атлетико» Льоренте: единство — залог нашего успеха

В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании. Полузащитник клуба Маркос Льоренте прокомментировал успех команды.



«Мы закончили очень напряжённый сезон с большим числом тяжелых игр. Физически было уже сложно, но мы смогли добиться победы и стать чемпионами лиги. Без нашего единства успеха бы мы не добились. Мы нервничали сегодня, так как это была ключевая игра сезона. Нам просто нужно было выиграть, чтобы не следить за результатом параллельного матча. К перерыву удалось успокоиться и переломить игру.



Спасибо фанатам. Их поддержка придавала нам силы в этот тяжелый год, даже несмотря на то, что они не могли находиться на трибунах», — приводит слова Льоренте AS.

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