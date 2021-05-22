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Роберто Карлос рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Реал» в этом сезоне

Роберто Карлос рассказал о проблемах, с которыми столкнулся «Реал» в этом сезоне
Артур Иванов
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В заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» встретился с «Вильярреалом». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев 2:1. Бывший защитник клуба Роберто Карлос подвёл итоги сезона для «Реала».

«Отличный сезон для команды. Посмотрим, изменятся ли в следующем сезоне проблемы, с которыми мы столкнулись: судьи, VAR, фолы соперникам не давались, руки в чужой штрафной не замечались, а в нашей сразу же звучал свисток.

Ла Лига — серьёзный турнир, чтобы победить в нём нужен хороший состав. Но чего точно не должно быть — множественных странных решений по отношению к нашему клубу. Удивительные совпадения», — приводит слова Карлоса AS.

Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч.
«Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. Третье место досталось «Барселоне» — 79 очков.

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