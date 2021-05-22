«Фиорентина» с Кокориным в последнем туре сыграла вничью с аутсайдером Серии А

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне». Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась со счётом 0:0.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 76-й минуте. Кокорин заменил полузащитника Франка Рибери. Александр появился на поле впервые с 3 марта, когда провёл 38 минут в матче с «Ромой» (1:2). Матч с «Кротоне» стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.



По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в Серию В.