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«Фиорентина» с Кокориным в последнем туре сыграла вничью с аутсайдером Серии А

«Фиорентина» с Кокориным в последнем туре сыграла вничью с аутсайдером Серии А
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне». Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась со счётом 0:0.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 76-й минуте. Кокорин заменил полузащитника Франка Рибери. Александр появился на поле впервые с 3 марта, когда провёл 38 минут в матче с «Ромой» (1:2). Матч с «Кротоне» стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.

По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в Серию В.

Италия - Серия А. 38-й тур
22 мая 2021, суббота. 21:45 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция
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