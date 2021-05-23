Шварц: ориентир для клубов РПЛ — топ-5 европейских лиг. Там более энергичный футбол

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о слабых сторонах клубов Российской Премьер-Лиги.
«Я следил за РПЛ ещё до приезда в Россию. Но посмотрите на матчи «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов — они добились хорошего результата. Командам в России надо ориентироваться на топ-5 европейских чемпионатов. В моей философии футбола интенсивность и прессинг — основа всего. Но это работает только с условием, что футболисты готовы много работать на поле. Поэтому с моего прихода в «Динамо» мы уделили большое внимание физподготовке и работе в тренажёрном зале.
В топ-5 лиг команды развиты не только тактически, но и физически, потому у них более энергичный футбол, чем в РПЛ. В футбольном плане команды из России хороши, но в плане интенсивности действительно отстают. В «Динамо» мы работаем и над физикой, и над тактикой. Это наш путь развития.
И обращу внимание ещё на одну деталь. В футболе есть 90 минут матча, но есть чистое время, когда мяч находится в игре. В России среднее чистое время матча — 45 минут, остальное время — это остановки, связанные с паузами на стандарты, жёлтые карточки и так далее. То есть в игре мяч находится лишь тайм. 45 минут — это очень мало. Нам нужно стремиться, чтобы мяч был в игре минимум 56-57 минут. За счёт этого развивается интенсивность», — приводит слова Шварца Sport24.
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