Нападающий «Атлетико» Луис Суарес оказывает огромное влияние на результаты команды в этом сезоне испанской Ла Лиги, сообщает твиттер-аккаунт WhoScored.



Последние 16 голов Суареса в Примере принесли «Атлетико» 21 очко. Всего уругвайский нападающий забил 21 мяч и сделал три голевые передачи в 32 матчах Примеры. Во вчерашнем матче с «Вальядолидом» форвард «Атлетико» забил второй гол мадридской команды. На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля, далее запустили Суареса в прорыв, который ударом из штрафной поразил цель.



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021).