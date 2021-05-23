Дюпин объяснил свои слова о том, что он — лучший вратарь России

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин рассказал о ходе подготовки во время сбора национальной команды в Австрии, а также объяснил, почему назвал себя лучшим голкипером России.



«Борьба за первого номера в отсутствие Акинфеева? Когда хорошая и здоровая конкуренция, это идёт к росту. Самые лучшие вратари собраны здесь, кто будет играть — за тренером. Я назвал себя лучшим вратарём страны? Больше в шутку. Хотел назвать Джанаева, но он на травме, поэтому назвал себя.

Чуть есть волнение, но у нас хорошая атмосфера, весёлая. Продуктивно работаем. В такой атмосфере и результат будет, подойдём к турниру в хорошей форме. Нойштифт похож на Горный Алтай, но тут красивее. Вряд ли там можно провести сбор, инфраструктуры нет. Но я хотел бы, чтобы там она была. Мы с друзьями постоянно ездили туда отдыхать, там очень хорошо. Там много природы, классный воздух.



Отбор к ЧМ — важный турнир, Евро тоже важный. По мне — одинаковый уровень ответственности. Кто бы ни ушёл из вратарей, расстроится каждый. Лучше бы взяли на турнир всех четверых. Понимаем, что на турнир поедут трое. Но у нас отличная атмосфера», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.