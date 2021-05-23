Дюпин определил сильнейшего футболиста Российской Премьер-Лиги

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин считает одноклубника Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге.



«Лучшим игроком РПЛ считаю Хвичу. К сожалению, подвела травма, он мог бы провести ещё несколько ярких матчей. За ним следят из Европы, клубу выгодно продать его, потом искать молодых и талантливых и выращивать. Многие клубы так делают. У нас хороший селекционный отдел, найдут ещё талантливых игроков, а Слуцкий хорошо поработает с ними. Слуцкий раскрепостил Хвичу. В защите его зажал в рамки, а в атаке дал свободу. Он называет его ребёнком: отними игрушку — мяч, он начнёт плакать», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний грузин принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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