«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства России
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В 9-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Голы за «Локомотив» забили Григорий Борисенко, Алексей Ларин, Даниил Черняков и Максим Матвеев. За «Сочи» единственный гол забил Максим Колмаков, успешно реализовавший пенальти.
«Локомотив» набрал 50 очков и занимает пятое место в таблице группы I. «Сочи» (29) — на последнем, десятом месте.
В другом матче группы I «Строгино» проиграло «Ростову». Встреча, прошедшая на стадионе «Рублёво» в Москве, завершилась в пользу ростовчан со счётом 2:1.
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 9-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Борисенко – 25' 2:0 Ларин – 32' 3:0 Черняков – 35' 3:1 Колмаков – 59' (пен) 4:1 Матвеев – 84'
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 9-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Строгино-мол.
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 Колотиевский – 6' 1:1 Елисеенко – 41' 1:2 Попов – 88'
Удаления: Чернышёв – 90' / нет
Результаты матчей группы II:
УОР №5 — «Динамо» — 5:1
«Академия Коноплева» — «Ротор» — 3:6
«Уфа» — «Арсенал» — 2:2
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