«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства России

В 9-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Голы за «Локомотив» забили Григорий Борисенко, Алексей Ларин, Даниил Черняков и Максим Матвеев. За «Сочи» единственный гол забил Максим Колмаков, успешно реализовавший пенальти.

«Локомотив» набрал 50 очков и занимает пятое место в таблице группы I. «Сочи» (29) — на последнем, десятом месте.

В другом матче группы I «Строгино» проиграло «Ростову». Встреча, прошедшая на стадионе «Рублёво» в Москве, завершилась в пользу ростовчан со счётом 2:1.

Результаты матчей группы II:



УОР №5 — «Динамо» — 5:1

«Академия Коноплева» — «Ротор» — 3:6

«Уфа» — «Арсенал» — 2:2