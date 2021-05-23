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«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства России
Диана Валавичюте
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В 9-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голы за «Локомотив» забили Григорий Борисенко, Алексей Ларин, Даниил Черняков и Максим Матвеев. За «Сочи» единственный гол забил Максим Колмаков, успешно реализовавший пенальти.

«Локомотив» набрал 50 очков и занимает пятое место в таблице группы I. «Сочи» (29) — на последнем, десятом месте.

В другом матче группы I «Строгино» проиграло «Ростову». Встреча, прошедшая на стадионе «Рублёво» в Москве, завершилась в пользу ростовчан со счётом 2:1.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 9-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Борисенко – 25'   2:0 Ларин – 32'   3:0 Черняков – 35'   3:1 Колмаков – 59' (пен)   4:1 Матвеев – 84'
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 9-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Строгино-мол.
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 Колотиевский – 6'   1:1 Елисеенко – 41'   1:2 Попов – 88'
Удаления: Чернышёв – 90' / нет

Результаты матчей группы II:

УОР №5 — «Динамо» — 5:1
«Академия Коноплева» — «Ротор» — 3:6
«Уфа» — «Арсенал» — 2:2

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