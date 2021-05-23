Лунёв: предполагаемый список вратарей в голове был. Четверо вызванных, плюс Крицюк и Гиля

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв поделился впечатлениями от сборов национальной команды в Австрии перед Евро-2020.

«Ощущение дежавю. Как перед чемпионатом мира. Большой турнир, лёгкое напряжение, погода шикарная, поле тоже — всё хорошо. Тогда напряжение излишнее было? Так вы и создавали его. Возможно, сейчас расслабила чуть хорошая весна, отборочный цикл на ЧМ даёт позитивное настроение.

Один вратарь отсеется? Я в курсе. Это не нервирует. Надо работать, в прошлый раз тоже было четыре вратаря. Это будет выбор тренера. Можно забыть, что я опытный. Всё, что было раньше — ерунда, сейчас другое время и другая ситуация. Что касается конкретно вратарских отличий от сбора перед ЧМ, то там был Акинфеев. Задача выкладываться на 100% не меняется. Не обращаю внимание на то, кто первый номер, кто четвёртый.



Когда увидел список вызванных, не удивился. Предполагаемый список из шести вратарей в голове у меня был. Четверо, которые попали, плюс Крицюк и Гиля. Крицюк хорошо играет. Желаю ему успехов. Не знаю, что будет с моим контрактом. Я в сборной, задача попасть в окончательный список на большой турнир, постараться сыграть на нём хорошо», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.