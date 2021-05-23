Тухель: сегодня «Челси» невероятно повезло. Поздравляю всех с выходом в Лигу чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями от матча заключительного, 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).



«Мы несём ответственность за сегодняшнее поражение. У нас было достаточно моментов, качество нашей игры было таким, что мы спокойно могли выигрывать. Но мы не забили, пропустили два простых мяча и проиграли. Сегодня нам невероятно повезло.



Мы нанесли мало ударов по воротам соперника, нам не хватало хорошего последнего паса. Лишь последние полчаса мы провели хорошо, имели два стопроцентных момента. Мы боролись, испробовали всё, но забыли забить второй мяч.



Поражение никогда не даст положительных эмоций, но сегодня я удовлетворён. Мы достигли цели — попали в Лигу чемпионов. Поздравляю всех. У нас молодая команда, игроки ведут борьбу за первые трофеи в карьере.



Мы приедем на финал Лиги чемпионов в Порту с большой уверенностью в себе», — приводит слова Тухеля BBC.

Видео единственного гола «Челси» в матче с «Астон Виллой»

Несмотря на поражение, лондонский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ и завоевал право на участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.



Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.