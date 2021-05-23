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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю встречу.

Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Франция - Лига 1. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

В параллельном матче «Лион» проиграл «Ницце» (2:3). «Ткачи» набрали 76 очков, заняли четвёртое место в таблице и сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

Франция - Лига 1. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
Ницца
Ницца
1:0 Токо Экамби – 14'   1:1 Дольберг – 27'   2:1 Токо Экамби – 40'   2:2 Камара – 50'   2:3 Салиба – 57'
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