«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ

В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю встречу.

Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

В параллельном матче «Лион» проиграл «Ницце» (2:3). «Ткачи» набрали 76 очков, заняли четвёртое место в таблице и сыграют в групповом этапе Лиги Европы.