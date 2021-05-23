«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ
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В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю встречу.
Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
Франция - Лига 1. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 0
Монако
Монако
В параллельном матче «Лион» проиграл «Ницце» (2:3). «Ткачи» набрали 76 очков, заняли четвёртое место в таблице и сыграют в групповом этапе Лиги Европы.
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