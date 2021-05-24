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Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения

Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения
Салават Муртазин
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Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко объяснил, почему не написал заявление на избившего его тренера Егише Меликяна.

«После того как мне прилетел удар со спины, прибежали полицейские: нас разняли и отвели в отделение. Там я сразу сказал: «Ребята, у меня никаких претензий нет». Почему? Как бы вам объяснить… Я вырос там, где это не принято — в Барнауле в своё время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски, а Меликяна, видимо, это обидело, и он захотел поквитаться со мной. Пусть будет так.

Я свой вопрос решил по-другому, для меня неприемлемо писать заявление. Претензий нет», – рассказал Кобялко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Кобялко рассказал, как его избили в армянском аэропорту.

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