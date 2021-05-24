Кобялко объяснил, почему не написал заявление на тренера после избиения

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко объяснил, почему не написал заявление на избившего его тренера Егише Меликяна.

«После того как мне прилетел удар со спины, прибежали полицейские: нас разняли и отвели в отделение. Там я сразу сказал: «Ребята, у меня никаких претензий нет». Почему? Как бы вам объяснить… Я вырос там, где это не принято — в Барнауле в своё время рос на улице. Здесь я хотел разобраться по-мужски, а Меликяна, видимо, это обидело, и он захотел поквитаться со мной. Пусть будет так.

Я свой вопрос решил по-другому, для меня неприемлемо писать заявление. Претензий нет», – рассказал Кобялко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Кобялко рассказал, как его избили в армянском аэропорту.