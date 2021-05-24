Российский футболист Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении.



«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Не, ни за что» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). И тут я уже дал ему пощёчину.



На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали ещё несколько человек — какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали. Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я — футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов.



Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Только стал забирать сумки, как периферическим зрением увидел, как на меня летит мужчина в красной футболке — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», – рассказал Кобялко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.