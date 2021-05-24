Кьеллини: игроки «Ювентуса» рады за Пирло. Две недели назад выход в ЛЧ казался невозможным

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (4:1) поделился мнением о выступлениях команды в сезоне-2020/2021.
«Мы рады за Пирло. Это был его первый сезон, и это было непросто. Мы вздохнули с облегчением, потому что две недели назад, после поражения в матче с «Миланом», думали, что достичь такого результата невозможно. Если бы мы были настроены также весь сезон, то не оказались бы в подобной ситуации. Но сожалеть не о чем, «Интер» заслужил чемпионский титул. В этом сезоне мы выиграли два трофея и получили шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это важнее всего», — приводит слова Кьеллини Goal.com со ссылкой на DAZN.
«Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов.
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