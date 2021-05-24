Андрей Мостовой: у каждого игрока есть мечта о Европе. Сейчас самое время для этого

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой признался, что мечтает выступать в Европе.

«У меня было совместное интервью с Александром Мостовым. Можно сказать, что мы с ним знакомы, но лично не виделись. Я стараюсь не слушать аналитику, не всегда там всё хорошо говорят. У каждого футболиста есть мечта о Европе. Сейчас как раз самое время для этого. У каждого это спросите и он вам скажет это же», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2020 года Мостовой вызывается в сборную России.