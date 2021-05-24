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Артём Дзюба назвал по три лучших игрока из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»

Артём Дзюба назвал по три лучших игрока из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»
Андрей Панков
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о лучших футболистах минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Тройка лучших? Я могу выделить их из каждого клуба-призёра. Если брать троих, то Ракицкий, Дуглас Сантос и Азмун. По Ракицкому я вообще не понимаю, как люди не замечают его важности. Зачастую благодаря ему мы выходим из обороны. Сантос — универсальный игрок, один из лучших ассистентов, а Азмун очень много забивает. Если брать «Спартак», то это Мозес, Ларссон и Соболев. «Локомотив» — Крыховяк, Камано, Жемалетдинов», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в завершившемся сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. Второе место, гарантирующее участие в квалификации Лиги чемпионов, занял «Спартак». Третьим финишировал «Локомотив», который при этом завоевал Кубок России и сыграет в Лиге Европы.

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