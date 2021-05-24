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Дзюба: с самокритикой у Соболева так себе, но он хороший парень

Дзюба: с самокритикой у Соболева так себе, но он хороший парень
Андрей Панков
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии предстоящего чемпионата Европы — 2020.

«Сейчас мы готовимся, смотрим на себя. Мы настроены пахать и пахать. Ждём ребят из Европы, будет собрание, на нём нам всё скажут. Только начинаем вкатываться и общаться. Сейчас команда более молодая, увлечения другие, но интересно. Атмосфера похожа с чемпионатом мира. Все настроены работать, это главное. Другие интересы? Это останется внутри команды.

Вчера играли с Соболевым, кто больше забьёт. Играли на кувырки. Саша несолидный, не до конца, но покувыркался. С самокритикой у него так себе, но хороший парень», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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