Дзюба: с самокритикой у Соболева так себе, но он хороший парень
Поделиться
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии предстоящего чемпионата Европы — 2020.
«Сейчас мы готовимся, смотрим на себя. Мы настроены пахать и пахать. Ждём ребят из Европы, будет собрание, на нём нам всё скажут. Только начинаем вкатываться и общаться. Сейчас команда более молодая, увлечения другие, но интересно. Атмосфера похожа с чемпионатом мира. Все настроены работать, это главное. Другие интересы? Это останется внутри команды.
Вчера играли с Соболевым, кто больше забьёт. Играли на кувырки. Саша несолидный, не до конца, но покувыркался. С самокритикой у него так себе, но хороший парень», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
16:19
-
16:04
-
16:02
-
15:38
-
15:37
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:39
-
13:35
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам